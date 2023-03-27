Дворы Города Спутника по-весеннему ожили

27.03.2023 | 16:50

Вот и пришли те самые дни, когда лучи солнца начинают согревать, а долгие прогулки - доставлять удовольствие.

В «Радужных дворах» Города Спутника царит беззаботное веселье. Качели, горки, скалодромы, батут и даже песочницы заняты малышами, уличные тренажеры - ребятами постарше, а взрослые, сидя в беседках и глядя на все это со стороны, предвкушают скорое лето и возможность собраться здесь же, неподалеку, на барбекю.

Чтобы стать частью города счастливых людей, нужно поселиться в Спутнике.

Изучить проекты холдинга «Термодом» можно на сайте termodom-pnz.ru, задать вопросы будет удобно по телефонам 8 (412) 28-28-20, *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом», ООО СЗ «Термодом-оптима», ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие 2», ООО СЗ «Термодом-инвест», ООО СЗ «Термодом-групп», ООО СЗ «Новэлла-1», ООО СЗ «Новэлла-2», ООО СЗ «Парк Рояль», ООО СЗ «Ньютон».

Все проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

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