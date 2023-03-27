Сетевое издание|18+|Понедельник|27 мар 2023|17:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Дворы Города Спутника по-весеннему ожили

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вот и пришли те самые дни, когда лучи солнца начинают согревать, а долгие прогулки - доставлять удовольствие.

В «Радужных дворах» Города Спутника царит беззаботное веселье. Качели, горки, скалодромы, батут и даже песочницы заняты малышами, уличные тренажеры - ребятами постарше, а взрослые, сидя в беседках и глядя на все это со стороны, предвкушают скорое лето и возможность собраться здесь же, неподалеку, на барбекю.

Чтобы стать частью города счастливых людей, нужно поселиться в Спутнике.

Изучить проекты холдинга «Термодом» можно на сайте termodom-pnz.ru, задать вопросы будет удобно по телефонам 8 (412) 28-28-20, *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом», ООО СЗ «Термодом-оптима», ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие 2», ООО СЗ «Термодом-инвест», ООО СЗ «Термодом-групп», ООО СЗ «Новэлла-1», ООО СЗ «Новэлла-2», ООО СЗ «Парк Рояль», ООО СЗ «Ньютон».

Все проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте