Сетевое издание|18+|Воскресенье|26 мар 2023|08:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Дачников ждет внезапный штраф до 3 000 рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С 1 марта 2023 года в России были изменены правила по разведению огня на дачных участках.

По оценке экспертов, они стали мягче для граждан, но садоводы все равно могут получить немалые штрафы, рассказала агентству «Прайм» доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

Она напомнила, что до весны 2023 года в стране действовали жесткие правила противопожарной безопасности. Разводить открытый огонь — в том числе для шашлыка или сжигания мусора — можно было лишь на расстоянии не менее 50 метров от построек и только в специально оборудованных местах.

С учетом стандартных размеров участка в 6 соток – дачникам фактически запрещалось разводить огонь.

«Теперь же открытый огонь для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от построек. Это правило не распространяется на другие отходы. Сжигать мусор можно в яме или котловане, глубина которых должна быть не меньше 30 сантиметров, а диаметр ямы — не более одного метра», - указала юрист.

Если мусор сжигают в специальной емкости, то достаточно 7,5 метров. А вот разводить костер на земле, в том числе для сжигания мусора, по-прежнему нельзя.

За нарушение правил пожарной безопасности грозит предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если по вине владельца участка случится пожар, наказание будет более суровым, вплоть до уголовной ответственности, предупредила Солдатова.

Согласно новому законодательству, на дачных участках запрещается сжигать резиновые и стеклянные изделия, металлические и лакокрасочные предметы. Кроме того, существует штраф за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации отходов потребления – от 2 до 3 тысяч рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте