Дачников ждет внезапный штраф до 3 000 рублей

26.03.2023 | 08:00

С 1 марта 2023 года в России были изменены правила по разведению огня на дачных участках.

По оценке экспертов, они стали мягче для граждан, но садоводы все равно могут получить немалые штрафы, рассказала агентству «Прайм» доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

Она напомнила, что до весны 2023 года в стране действовали жесткие правила противопожарной безопасности. Разводить открытый огонь — в том числе для шашлыка или сжигания мусора — можно было лишь на расстоянии не менее 50 метров от построек и только в специально оборудованных местах.

С учетом стандартных размеров участка в 6 соток – дачникам фактически запрещалось разводить огонь.

«Теперь же открытый огонь для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от построек. Это правило не распространяется на другие отходы. Сжигать мусор можно в яме или котловане, глубина которых должна быть не меньше 30 сантиметров, а диаметр ямы — не более одного метра», - указала юрист.

Если мусор сжигают в специальной емкости, то достаточно 7,5 метров. А вот разводить костер на земле, в том числе для сжигания мусора, по-прежнему нельзя.

За нарушение правил пожарной безопасности грозит предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если по вине владельца участка случится пожар, наказание будет более суровым, вплоть до уголовной ответственности, предупредила Солдатова.

Согласно новому законодательству, на дачных участках запрещается сжигать резиновые и стеклянные изделия, металлические и лакокрасочные предметы. Кроме того, существует штраф за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации отходов потребления – от 2 до 3 тысяч рублей.