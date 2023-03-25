Терапевт: Ранки и трещины на руках могут спровоцировать аллергию

Даже мелкие трещины и ранки на коже рук могут привести к серьезным последствиям. Об этом рассказала генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой врач-терапевт Людмила Лапа.
В интервью радио Sputnik она объяснила, что любое повреждение становится пропуском в организм различных патогенов.
«Мы все время находимся в опасном соседстве с патогенными бактериями, грибками и паразитами, для которых трещинки - это открытые ворота, через которые они могут заселяться в организм. И стрептококки, и стафилококки, и кандиды, и аспергиллы - все это находится в воздухе и оседает на поверхностях», - пояснила она.
Так можно заразиться, к примеру, в общественном транспорте, если взяться за поручень, который до того трогал инфицированный стафилококком пассажир. А маленькому ребенку через пораненную руку легко подхватить болезнь в песочнице.
В первую очередь через микротравмы происходит заражение дерматологическими заболеваниями: пиодермией, дерматомиозитом, акне. Они негативно влияют на иммунитет и провоцируют аллергическое заболевание - атопический дерматит.
Терапевт советует тщательно мыть руки с мылом каждый раз после посещения общественных мест и обрабатывать неглубокие ранки антисептиком, а потом наносить увлажняющий и регенерирующий крем для рук.
«Инфекция проникает даже через самые поверхностные трещинки, которые не дошли до нижних слоев эпидермиса. Если ранки глубокие, то надо обратиться к врачу», - рекомендует Людмила Лапа.
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