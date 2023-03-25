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Общество

Подростки будут готовиться к семейной жизни по пособию

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В России планируют выпустить пособие для подростков о традиционных семейных ценностях. Оно станет частью программы «Семьеведение» для учреждений образования и будет состоять из печатной версии и видеоуроков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института изучения детства, подведомственного Минпросвещения России, целью нового учебного пособия станет укрепление традиционных семейных ценностей у молодежи.

Школьники и студенты колледжей смогут найти в нем советы по построению межличностных отношений, а также помощь в таких вопросах, как самоопределение, отношения детей, семейные ценности и многое другое.

«Пособие создано при участии команды подростков и молодых взрослых на базе исследований мнения целевой аудитории и призвано ответить на вопросы, которые часто тревожат подростков», - отметили в институте.

Пособие станет частью целой программы по семьеведению. Ее основными задачами станут подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей, помощь в понимании особенностей подросткового возраста и принятии себя, передача молодежи базовых знаний из области психологии и педагогики, работа по улучшению отношений молодых людей с родителями и другими членами семьи, формирование подросткового сообщества с опорой на семейные ценности.

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Источник — фото pixabay.com
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