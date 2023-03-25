Названы профессии, которыми можно заменить службу в армии

25.03.2023 | 18:56

Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало на официальном портале правовой информации окончательный перечень специальностей, по которым можно проходить альтернативную службу.

Он был составлен в дополнение к Федеральному закону № 113 «Об альтернативной гражданской службе», согласно которому любой военнообязанный, если пребывание в армии противоречит его убеждениям или вероисповеданию или если он относится к коренным малочисленным народам Севера, может подать заявление о замене военной службы на гражданскую.

В новый список вошли 149 профессий. Среди них — рабочие специальности и профессии служащих. В редакции от 2021 года перечень был меньше. В него входило 127 позиций.

В числе добавленных специальностей: животновод, дорожный рабочий, коневод, дояр, пекарь, рыбак прибрежного лова и другие. К служащим добавили: врача, зубного техника, артиста ансамбля песни и танца, хореографа и дежурного по этажу.

Также в списке для прохождения альтернативной службы значатся: буфетчик, дворник, кондуктор, лифтер, маляр, машинист котельной, мойщик посуды, няня, овощевод, оператор вычислительных машин, пожарный, помощник воспитателя, слесарь-сантехник, сторож, токарь, тракторист, швея, артист театра кукол, акушерка, артист балета, артист драмы, архитектор, звукорежиссер, участковый психиатр-нарколог, инженер-программист, лесничий, медсестра, преподаватель, психолог, социальный работник, тренер, экономист, юрисконсульт, дизайнер (художник-конструктор) и другие.

В начале февраля 2023 года Минтруд заранее предупредил об обновлении списка профессий для прохождения альтернативной службы. В ведомстве отметили, что из перечня будут исключены 22 позиции, в числе которых курьер, почтальон, гардеробщик, концертмейстер и экспедитор.

Напомним, в ноябре 2022 года федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» был дополнен статьей 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации».

Согласно ей россияне, которые проходят альтернативную гражданскую службу в подразделениях вооруженных сил, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, «при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях».

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, список следует дополнительно скорректировать, пишет «Парламентская газета».

Депутат отметила, что с учетом ситуации в мире следовало бы сделать так, чтобы даже отказники могли приносить максимальную пользу Вооруженным силам, прежде всего, той их части, которая задействована в специальной военной операции, а заодно, чтобы в отсутствие казарм, побудок и построений им «жизнь медом не казалась».