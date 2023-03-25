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Общество

Критерии социальной помощи будут едиными для всех

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на формирование единых критериев получения социальной помощи.

Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

Законопроект предлагает во всех регионах установить общие подходы к расчету среднедушевого дохода семьи и к ее составу. Критерии аналогичны тем, которые сейчас применяются при назначении единого ежемесячного пособия.

Вместо понятия «домохозяйство» при назначении соцпомощи будет использоваться понятие «семья». В ее составе учтут заявителя, его супругу (супруга), несовершеннолетних детей и детей до 23 лет, обучающихся по очной форме. Сюда же относятся находящиеся под опекой и попечительством дети, если только они не состоят в браке. Не принимаются во внимание родители, братья и сестры как заявителя, так и его супруга (супруги).

В пояснительной записке к документу указывается, что законопроект позволяет сформировать единые и понятные для граждан требования к условиям и порядку назначения государственной социальной помощи и обеспечить условия для повышения благосостояния малоимущих семей и одиноких граждан.

Также проект закона предусматривает возможность подачи заявления на получение социальной помощи в электронном виде через портал государственных или муниципальных услуг.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года. Планируется, что переход от «среднесемейного» прожиточного минимума к прожиточному минимуму на душу населения при оценке права на государственную социальную помощь будет нивелирован уже в следующем году.

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Источник — фото pixabay.com
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