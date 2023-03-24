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Общество

На сэкономленные деньги в Пензу закупят не 10 троллейбусов, а 4

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«Пензенцы ждут троллейбусов - троллейбусы скоро будут», - заявил губернатор Олег Мельниченко на сессии Законодательного собрания в пятницу, 24 марта.

Он пояснил, что транспорт производится в кооперации белорусами и «Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом».

«До конца сентября мы должны запустить на улицы Пензы 90 троллейбусов с автономным ходом.

И еще 4 машины - нам подтверждают - за экономию мы плюсом купим: у нас вышла экономия по соответствующим закупкам», - сообщил Олег Мельниченко.

Пензенцы с нетерпением ожидают поставки новых троллейбусов. На страницах чиновников в соцсетях они часто задают вопросы, когда же машины появятся на улицах. Сроки в ответах горожанам постоянно меняются. 21 марта сообщили, что поставку первой партии троллейбусов (в количестве 5 единиц) «планируется осуществить до конца марта текущего года».

Изначально прибытия первых машин в областном центре ждали в декабре 2022-го. Задержку объяснили «особенностями технологического процесса и производства окраски троллейбусов».

Всего в областной центр планировали поставить 90 новых машин, снабженных кондиционерами, низкопольных, на автономном ходу до 20 км. Потом говорили о том, что экономия на торгах позволит довести число троллейбусов до 100, теперь - до 94.

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