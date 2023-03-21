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Общество

Дату поставки новых троллейбусов в Пензу вновь перенесли

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Пензенцы с большим нетерпением ожидают поставки в город новых троллейбусов. На страницах чиновников в соцсетях они часто задают вопросы, когда же машины, сделанные на заводе в Уфе, появятся на улицах.

В начале марта сообщалось, что у поставщика возникли проблемы, троллейбусы приедут в первой декаде месяца.

Во вторник, 21 марта, ЦУР, отвечая на вопрос пользовательницы в чате телеграм-канала PenzaInform, озвучил новый срок поставки.

Поставку первой партии троллейбусов (в количестве 5 единиц) «планируется осуществить до конца марта текущего года», гласит ответ.

Изначально заявлялось, что первые машины должны появиться в областном центре в декабре 2022 года. Задержку объяснили «особенностями технологического процесса и производства окраски троллейбусов». Срок поставки переносили на начало февраля, но к 16-му числу машины так и не прибыли.

Всего в областной центр планируется поставить 100 новых машин, снабженных кондиционерами, низкопольных, на автономном ходу до 20 км. Согласно договоренностям, они должны прийти в течение 2023 года.

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