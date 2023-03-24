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Общество

Мужчинам в возрасте от 40 до 65 лет грозит внезапная смерть

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52% мужчин в России не доживают до 65 лет, еще 48% переходят этот возрастной барьер. Об этом сообщил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, главный специалист Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

«Основной фатальный дебют происходит в возрасте 40-65 лет. Это очень серьезный звонок. Что такое 40 лет для мужчины? Он только состоялся, он учился, выходил на позиции - и вот он уходит. 74% в этой группе - мужчины, которые уходят на рабочем месте», - цитирует РИА Новости его выступление на форуме «Здоровое общество».

Виктор Аполихин отметил, что 81% мужчин в указанной группе умерли внезапно.

Также он отметил, что практически у всех мужчин в возрасте от 40 до 65 лет наблюдается так называемая «жирная печень».

«Когда мы стали разбираться вместе с эндокринологами, с людьми, занимающимися питанием, мы увидели, что, оказывается, это не алкоголь, а хронический стресс», - пояснил эксперт.

По его словам, длительное накопление напряженности приводит к фатальному исходу. Виктор Аполихин отметил, что принципиальным видом снятия стресса для мужчин является анаэробная физическая нагрузка.

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