В Пензенской области зарегистрирован первый в этом году укус клеща

23.03.2023 | 08:00

В Пензенской области открыт сезон активности клещей. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, первый укус зарегистрировали 20 марта.

Клещи являются переносчиками иксодового клещевого боррелиоза (болени Лайма). Это заболевание распространено повсеместно. Типичным признаком болезни является покраснение на месте укуса (эритема), которое появляется через неделю после укуса. Эритема постепенно увеличивается, в центре может быть просветление - эритема приобретает вид кольца с яркими краями.

Ранний период болезни часто сопровождается интоксикацией, проявляющейся по типу гриппоподобных состояний - повышенной температурой, головной болью, слабостью, болью в горле. В дальнейшем происходит поражение боррелиями различных органов и систем. Через 6-12 месяцев развивается поздняя стадия болезни, для которой типичны хронические заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

В 2022 году первый укус клеща в регионе был зарегистрирован 6 апреля. В течение сезона за помощью к медикам в связи с присасыванием клещей обратилось 2 184 человека. Специалисты центра гигиены и эпидемиологи исследовали 1 946 экземпляров членистоногих, из них в 339 обнаружены боррелии.

В 2022 году было зарегистрировано 100 случаев иксодового клещевого боррелиоза, что в 1,5 раза больше показателя 2021 года (65).

Пензенская область неэндемична по клещевому вирусному энцефалиту, поэтому вакцинация жителей не проводится. А вот тем, кто выезжает в эндемичные регионы, следует сделать прививку. Она состоит из двух инъекций, минимальный интервал между которыми составляет один месяц. После второй прививки должно пройти не менее 14 дней до выезда в очаг. За это время вырабатывается иммунитет.

Специалисты напоминают: для защиты от клещей следует использовать репелленты. При посещении мест, где могут быть кровососы, следует надевать длинные брюки, рубашку с длинными рукавами, шапочку или платок, закрытую обувь. Штанины нужно заправлять в носки, манжеты и ворот рубашки застегивать. На светлой одежде клещей заметить легче.

Также необходимо устраивать взаимные осмотры, а домашних животных обследовать на наличие клещей прежде, чем впускать в дом.

В Пензе клещей принимают для исследования на зараженность возбудителями инфекций по адресам:

- ул. Маршала Крылова, 3, тел. 8(8412) 68-87-76, 68-88-51, по будним дням с 8:30 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в субботу с 8:30 до 13:00;

- 4-й проезд Терновского, 3, тел. 8(8412) 36-33-12, 36-33-13, с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).