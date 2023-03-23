Из-подо льда на Старой Суре проступила зловонная масса

23.03.2023 | 18:59

У Старой Суры появился резкий, неприятный запах. На него сначала отреагировали жители улицы Стадионной. Пошли посмотреть на реку - и обомлели.

«Я сам работаю в сфере уборки отходов, в коммунальной сфере, и, когда подошел ближе, понял, что это отход пищевой, жировой отход: масло, всякие жиры от варки мяса. И это все тухнет и пахнет», - сообщил житель Пензы Станислав Кистин.

Налет появился недавно. Лед начал подтаивать, образовались полыньи, проступила густая масса и облепила целиком поверхность на небольшом затоне за физкультурным комплексом «Маяк».

Журналисты 11 канала обратились в министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Специалист прибыл быстро.

«Откуда-то здесь сбросили, получается», - заявил он.

Эксперты выяснят, чем залит лед. Информация позволит узнать, кто виноват в загрязнении. Течение здесь слабое, затон очистится еще не скоро, затхлый воздух долго будет беспокоить жителей Стадионной и соседних улиц.