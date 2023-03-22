Правительство определит банки, через которые пойдут выплаты военным

22.03.2023 | 08:08

Правительству РФ дадут право составить перечень банков, перечисляющих выплаты военнослужащим. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Госдума во вторник, 21 марта.

Как сообщает «Парламентская газета», такая мера необходима для обеспечения секретности сведений о дислокации воинских формирований и персональных данных личного состава.

Согласно документу, кабинет министров будет определять банки, которые перечисляют денежное довольствие и зарплаты военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил.

Перечислять деньги личному составу будут полевые учреждения Центробанка и кредитные организации на основании договоров, заключенных между Минобороны и Центробанком.

По словам заместителя главы Минобороны РФ Татьяны Шевцовой, проект разработан по поручению президента.