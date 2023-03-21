Сетевое издание|18+|Вторник|21 мар 2023|10:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В 2023 году в Пензе решили не затягивать с запуском фонтана

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В этом году администрация Пензы решила запустить главный городской фонтан раньше, чем в прошлом. О нем шла речь на совещании в мэрии в понедельник, 20 марта.

«Как только в ночное время установятся положительные температуры, фонтан должен радовать горожан», - счел глава города Александр Басенко.

Директор МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов уточнил, что проверка насосного оборудования и систем фильтрации выполнена на 70%.

«При наступлении благоприятных погодных условий, ориентировочно до середины апреля, демонтируем защитную конструкцию и расконсервируем объект», - процитировала его пресс-служба администрации.

В прошлом году подготовка гидротехнического сооружения к новому сезону стартовала в это же время, однако работы затянулись и радовать пензенцев объект начал позже обычного - только в июне.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте