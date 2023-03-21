В 2023 году в Пензе решили не затягивать с запуском фонтана

21.03.2023 | 09:28

В этом году администрация Пензы решила запустить главный городской фонтан раньше, чем в прошлом. О нем шла речь на совещании в мэрии в понедельник, 20 марта.

«Как только в ночное время установятся положительные температуры, фонтан должен радовать горожан», - счел глава города Александр Басенко.

Директор МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов уточнил, что проверка насосного оборудования и систем фильтрации выполнена на 70%.

«При наступлении благоприятных погодных условий, ориентировочно до середины апреля, демонтируем защитную конструкцию и расконсервируем объект», - процитировала его пресс-служба администрации.

В прошлом году подготовка гидротехнического сооружения к новому сезону стартовала в это же время, однако работы затянулись и радовать пензенцев объект начал позже обычного - только в июне.