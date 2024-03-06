Пензячка недовольна зимней консервацией поющего фонтана

06.03.2024 | 14:51

Жительница Пензы Ольга Ч. считает, что светомузыкальный фонтан не нужно было консервировать на зиму. Свою позицию она выразила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Пензячка привела разъяснение городского управления ЖКХ. В нем говорится, что консервация фонтана - ежегодная и крайне важная процедура. Она позволяет значительно увеличить срок эксплуатации гидротехнического сооружения, избежать возможных дорогостоящих ремонтов и существенно упростить запуск фонтана весной.

Однако горожанку эти аргументы не устроили.

«А как же тогда, скажите мне, до этого существовал фонтан много лет? И его деревяшками не заколачивали. В селе Засечном (Спутник) тоже есть фонтан, и его не заколачивают каждый год на зиму. А как же фонтаны в других городах - Самаре, Саратове, Мордовии, Ульяновске, Москве? В чем их отличие? Почему там все красиво и эстетично? А у нас - как в глухой деревне, простите за выражение», - возмутилась она.

В управлении ЖКХ вновь пояснили, что консервация - это целый комплекс технических мероприятий для защиты конструкции и коммуникаций от холодов и неблагоприятных погодных условий на протяжении всей зимы.

«Вид и форма фонтана влияет на процесс консервации. Для сохранения конструкции фонтана на улице Московской в исправном состоянии она необходима. При наступлении благоприятных погодных условий специалисты заботливо снимут защищающую конструкцию и восстановят работоспособность фонтана», - заверили пензячку.

Также специалисты добавили, что практика по консервации применяется и в других городах.

Открытие светомузыкального фонтана после реконструкции состоялось 5 сентября 2020 года. В сложной системе водные картины создаются 275 струями, работающими в разных режимах. Подсветку обеспечивают более 300 светильников.

В сентябре 2023 года в пензенском ЦПКиО имени В. Г. Белинского появился еще один светомузыкальный фонтан. На зиму его укрыли специальными щитами, чтобы уберечь от холодов и непогоды.