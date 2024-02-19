В Пензе утвердили план мероприятий в День защитника Отечества

В Пензе утвержден план мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Басенко.
Ровно в 7:00 на Мироносицком, Митрофановском и Ахунском кладбищах начнутся церемонии возложения венков и цветов к воинским захоронениям.
Предварительно поручено провести санитарную очистку и благоустройство мест захоронений, братских могил, а также территорий, прилегающих к памятникам боевой и трудовой славы пензенцев.
В 8:00 мемориальная церемония состоится у монумента на площади Победы.
Кроме того, в документе прописана «организация оказания услуг на дому и доставка медикаментов, продуктов, товаров первой необходимости ветеранам фронта и тыла, Вооруженных сил РФ».
В преддверии 23 Февраля в Пензе должны провести ревизию состояния мемориальных досок, памятных знаков, обелисков. При необходимости их отремонтируют.
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