В Пензе открыли памятную доску заслуженному врачу России

20.03.2023 | 19:50

Организация кардиологической службы в Пензенской области, создание реанимационного и терапевтического отделений, коронарного блока, электрофизиологической лаборатории, дистанционного центра по передаче ЭКГ на расстоянии на базе 6-й клинической больницы и испытания отечественных и зарубежных лекарственных препаратов - это и многое другое воплотил в жизнь доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки и заслуженный врач Российской Федерации Иван Татарченко.

В лечебном учреждении, которому он отдал так много лет жизни, открыли мемориальную доску-барельеф с его именем. Министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев знал Татарченко, когда еще сам был простым молодым ординатором.

«То, что мы сейчас воспринимаем как само собой разумеющееся, ковалось и формировалось именно в кабинетах, жарких дискуссиях, на планерках, которые проходили как на кафедрах кардиологии, так и на медицинских советах шестой городской больницы», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Иван Татарченко не мог представить себя без работы даже в крайне преклонном возрасте. До 2017 года он руководил кафедрой терапии, которую сам создал и организовал в 1978 году в Пензенском институте усовершенствования врачей. Теперь ею заведует его ученик, профессор Бахрам Искандеров.

«Из его школы вышло много докторов наук, профессоров, которые сейчас руководят кафедрами не только в Пензенской области, но и в других регионах», - сообщил он.

«Очень признательна ученикам Ивана Порфирьевича, что они проявили инициативу, обратились в администрацию шестой больницы, администрацию института усовершенствования врачей с идеей в знак благодарности своему учителю создать такой памятник», - подчеркнула супруга Ивана Татарченко Полина Татарченко.

Автор барельефа - член Союза художников России Александр Хачатурян. Он же создатель другой мемориальной доски, посвященной Николаю Баулину, основателю пензенской школы хирургии. Татарченко и Баулин были друзьями в жизни, теперь их имена тоже рядом у входа в административный корпус. А медицинский персонал уже назвал их ангелами-хранителями больницы.