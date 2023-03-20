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Общество

Пензенцы с ул. Рахманинова вызвали спасателей из-за трупного запаха

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В воскресенье, 19 марта, пензенцы с улицы Рахманинова пожаловались, что по подъезду их многоэтажного дома стал распространяться трупный запах.

По мнению людей, он исходил из квартиры, расположенной на первом этаже и запертой изнутри. Чтобы открыть ее, горожане обратились в службу 112.

«Спасатели по лестнице поднялись до окна, открыли его слесарным инструментом и проникли в квартиру - внутри находилось тело женщины без признаков жизни», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Специалисты отперли входную дверь и обеспечили доступ полиции внутрь.

Вечером того же дня в службу 112 поступило сообщение о том, что медики не могут попасть в квартиру на улице Ладожской для оказания пациенту экстренной помощи. Спасатели выполнили тот же комплекс мер.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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