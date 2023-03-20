Омбудсмен готова помогать детям участников спецоперации

20.03.2023 | 16:54

В понедельник, 20 марта, уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова обратилась ко всем семьям региона, в которых воспитываются дети участников специальной военной операции.

Детский омбудсмен сообщила, что готова заниматься защитой прав детей на назначение и выплату пособий, а также вопросами предоставления семьям льгот, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

«Обращения направляйте на почту info@upr-penza.ru. Звоните по телефонам: 8 (8412) 68-16-74 или 56-34-95», - уточнила Елена Столярова.

В Пензенской области к мерам поддержки мобилизованных относятся единовременная выплата на каждого ребенка в размере 50 000 рублей; ежемесячная выплата супруге и детям 1 080 рублей на проезд в общественном транспорте; освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детских садов, продленки в школах и кружков; оплата 50% регионального стандарта по потреблению жилищно-коммунальных услуг.

Также детям мобилизованных пензенцев положено бесплатное двухразовое питание в школах.