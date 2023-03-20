Набережную Суры расчистят от грязи и ила после подтопления

20.03.2023 | 12:24

После подтопления нижней прогулочной зоны набережная Суры стала неприглядной: кругом ил, мусор, грязь.

Необходимо провести санитарную очистку территории. Так считает глава Пензы Александр Басенко, посетивший объект в понедельник, 20 марта, в рамках стартовавшего месячника по благоустройству.

Обследовав набережную, дефектов плиточного покрытия на участке у «Ростка», который затапливался, не обнаружили.

«Необходимо очистить зону отдыха от мусора и ила», - поручил глава города сотрудникам МБУ «Пензавтодор».

В пресс-службе мэрии уточнили, что в настоящее время уровень воды снизился до начальной отметки, сброс с Сурского гидроузла составляет 450 кубометров в секунду.