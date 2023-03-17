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Общество

Набережные в Пензе и Спутнике уходят под воду

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Уровень воды в реке Суре поднимается, участок набережной в центре Пензы затоплен. Горожане поделились фотографиями с места в пятницу, 17 марта.

Такое происходит не впервые. В 2018 году под водой оказался тот же участок, только нижняя часть набережной тогда еще не была доделана.

Затопило и набережную в Спутнике.

Это тоже случилось не первый раз. В том же 2018-м река вышла из берегов, и под воду ушли пляж и тропа здоровья. Подтопило пляжный бар, зону для детей, беседки, веранду, вышку спасателя, велопарковку, площадку вокруг «Дерева любви» и несколько ступеней лестницы, ведущей на верхний ярус.

Ранее стало известно, что из-за дождей и плюсовой температуры интенсивно наполняется Пензенское водохранилище. 18-20 марта максимальный приток воды может достигнуть 700-900 кубометров в секунду.

В связи с этим предполагается сброс воды с Сурского гидроузла в объеме 700-900 кубометров в секунду, при котором вероятно подтопление микрорайона Междуречье в Пензе.

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Источник — фото vk.com/prosto_penza_58
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