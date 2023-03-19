Владимир Мутовкин поблагодарил работников ЖКХ за нелегкий труд

19.03.2023 | 10:20

Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником.

«На ваших плечах лежит огромный груз ответственности за обеспечение нормальной жизнедеятельности всего города. Тепло, свет и вода в наших квартирах, на предприятиях и в социальных учреждениях областного центра, чистота улиц и дворов и во многом настроение горожан зависят именно от результатов вашей работы.

Могу с уверенностью сказать, что, несмотря на все трудности и напряженный график, вы решаете возложенные на вас задачи на высоком профессиональном уровне», - сказал Владимир Мутовкин.

От поблагодарил специалистов за нелегкий, но нужный каждому труд, пожелал им крепкого здоровья, счастья, мира, добра, неиссякаемой энергии и удачи во всех начинаниях.

«Пусть в ваш адрес как можно чаще звучит «Спасибо» от жителей нашего города!» - добавил он в заключение.