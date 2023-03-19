На свой возросший доход пензенцы могли 921 раз прокатиться в маршрутке

19.03.2023 | 13:46

В Пензенской области, согласно данным за 2022 год, денежные доходы в расчете на душу населения выросли на 8,2% (на 2 172,5 руб.) по сравнению с 2021-м.

Как сообщили в Пензастате, показатель составил 28 587,8 руб.

Однако рост цен на ряд товаров и услуг снизил покупательную способность пензенцев. Менее доступными стали сахар, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо индейки, вареная колбаса, пшеничная мука.

«Если в январе - декабре 2021 года на свой доход житель области мог купить 68 кг говядины, то в аналогичном периоде 2022-го - 60 кг, масла сливочного - 49 и 41 кг, молока - 442 и 397 л, картофеля - 766 и 781 кг, капусты - 951 и 717 кг соответственно», - отметили в Пензастате.

Однако снижение цен в 2022-м увеличило доступность куриных яиц, огурцов, подсолнечного масла.

Из непродовольственных товаров доход позволял пензенцам приобрести больше бензина. Меньше стало возможности купить холодильник, телевизор.

«По платным услугам покупательная способность увеличилась на оплату услуг: по абонентской плате за телефон - на 3,4%. Жители области на свой доход могли совершить 1 078 поездок в городском автобусе, либо 1 429 поездок в троллейбусе, либо 921 поездку в маршрутном такси», - рассказали специалисты.