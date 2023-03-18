Пензенцы могут изготовить и развесить в лесу скворечники

18.03.2023 | 11:36

1 апреля на эколого-туристическом маршруте «Большая арбековская тропа» в Пензе пройдет акция, приуроченная к Международному дню птиц.

Пензенцам предлагается развесить скворечники, сделанные своими руками. Это может быть как обычный домик для гнездования, так и арт-объект.

«Несмотря на то что по названию скворечники предназначены для скворцов, в них также любят обитать воробьи, синицы, трясогузки, горихвостки, дятлы, дрозды, поползни и другие птицы. Облюбовать птичий домик могут и белки», - пояснили в администрации Пензы.

Начало акции - 11:00. Место сбора - входная группа со стороны Западной Поляны. При себе нужно иметь инвентарь: стремянки, молотки, гвозди, проволоку или шнур.

Участники из Пензенской области, присоединившиеся к акции в своих районах, могут прислать фото- и видеоотчеты на адрес электронной почты: fenolog.penza@yandex.ru - с указанием темы «День птиц - 2023».