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Общество

В Пензенской области соберут вещевую помощь сельским жителям

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Подведены итоги совместного проекта Пензенской епархии и регионального минтруда «Будем жить», направленного на помощь прибывшим в Пензенскую область жителям ЛДНР и Украины.

Помощь оказалась незаменимой для беженцев, когда в 2022 году рано начались холода, так как многие эвакуированные были не в состоянии купить одежду. Во время акций по сбору теплых вещей добровольцы собрали, отсортировали и доставили в пункты временного размещения около 3 тонн бывших в употреблении одежды и обуви.

«Сотни людей смогли подобрать для себя верхнюю одежду, теплый трикотаж, обувь и аксессуары. Новая одежда и обувь адресно выдавалась пожилым и инвалидам, что помогло направить гуманитарную помощь именно тем людям, которые в ней крайне нуждались. Удалось одеть и обуть большинство жителей пункта временного размещения до наступления сильных морозов», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Также было закуплено более 100 наименований лекарственных средств и медицинских изделий для пенсионеров, тяжелобольных и инвалидов.

В епархии отметили, что с апреля гуманитарная деятельность получит развитие новое развитие. Дополнительным направлением станет вещевая помощь сельским жителям региона.

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Источник — фото пензенская-епархия.рф
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