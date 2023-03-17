В Городищенском районе из-за разлива Суры исчезла дорога

17.03.2023 | 18:08

В Городищенском районе из-за разлива реки Суры пришлось закрыть автомобильную дорогу. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила в местной администрации.

Речь идет о дороге Мордовский Ишим - станция Асеевская - Сурск. Передвигаться по ней водителям запретили.

«Проводится постоянный мониторинг ситуации. Оперативные службы работают в режиме повышенной готовности», - отметили в районной администрации.

Объезд возможен через село Канаевка и поселок Затон.

На выложенных в Сеть фотографиях с места видно, что на некоторых участках дорога целиком ушла под воду.

Источник фото № 2 и 3 - администрация Городищенского района.