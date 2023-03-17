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Общество

В Городищенском районе из-за разлива Суры исчезла дорога

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В Городищенском районе из-за разлива реки Суры пришлось закрыть автомобильную дорогу. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила в местной администрации.

Речь идет о дороге Мордовский Ишим - станция Асеевская - Сурск. Передвигаться по ней водителям запретили.

«Проводится постоянный мониторинг ситуации. Оперативные службы работают в режиме повышенной готовности», - отметили в районной администрации.

Объезд возможен через село Канаевка и поселок Затон.

На выложенных в Сеть фотографиях с места видно, что на некоторых участках дорога целиком ушла под воду.

Источник фото № 2 и 3 - администрация Городищенского района.

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Источник — фото № 1 vk.com/sursk58rus
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