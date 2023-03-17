Рабочая группа по СВО анонсировала новые меры поддержки военных

17.03.2023 | 14:32

Предложения по дополнительным социальным гарантиям участникам СВО, защите их трудовых и имущественных прав, а также развитию оборонно-промышленного комплекса вошли во второй доклад рабочей группы по вопросам СВО Президенту РФ. Инициативы представили на выездном заседании группы, которое состоялось на базе войсковой части в Краснодарском крае, пишет ER.ru.

Как сообщил глава рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, уже готовится ряд законодательных инициатив. Они касаются ипотечного кредитования, установления надбавок к денежному довольствию военных-срочников, порядка расторжения срочных трудовых договоров и ряда других вопросов.

«В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителей погибших на фронте участников СВО, которые являются созаемщиками по кредиту. Сейчас это возможно, только если созаемщиком выступали супруга или несовершеннолетние дети. Еще одна инициатива в этой сфере касается уточнения положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца - большое количество обращений по этой теме поступает к нам в группу», - отметил он.

Рабочая группа выявила еще одну проблему - когда семья сотрудника органов внутренних дел, еще во время службы вставшего на учет для получения жилья и потом вышедшего на пенсию, лишается права на жилье в случае его гибели в СВО. Законопроект, который решит эту проблему, подготовлен и проходит последние согласования.

Для защиты трудовых прав участников СВО при прохождении ими военной службы рабочая группа предлагает законодательно установить порядок расторжения с ними срочных трудовых договоров по аналогии с тем, который действует в отношении беременных женщин и женщин в декрете.

«Предлагаем также установить дополнительные надбавки к денежному довольствию срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнями реагирования. Речь идет о прифронтовой полосе - Белгородской, Брянской, Курской областях и ряде других территорий. Напомню, что подобный подход у нас уже применяется в отношении срочников, которые проходят службу в Чеченской Республике», - сообщил Андрей Турчак.

Помимо этого, в доклад президенту войдет предложение об установлении 1 июля Дня ветерана боевых действий.

Блок предложений рабочей группы, который также будет отражен в документе, касается совершенствования правовой базы в области гособоронзаказа и повышения привлекательности работы на предприятиях ОПК.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.