Никто не может сказать, когда начнет работать баня в Ахунах

17.03.2023 | 18:00

Жители Ахун почти ежедневно приходят к бане на Конструкторской, надеясь, что она опять встретит их теплом.

Помывочную закрыли в марте 2022 года, несколько месяцев назад сделали ремонт крыши. Но парная по-прежнему не работает, и, как утверждают, в бане все стало только хуже. Ощущения, что заведение вот-вот распахнет свои двери перед посетителями, нет.

Зато есть комиссия из МУП «ОГСАГиТИ».

«Нас пригласили, чтобы оценить необходимость выполнения работ по целому комплексу, по всему зданию: пожарная безопасность, сети, вентиляция и так далее», - пояснил представитель унитарного предприятия Андрей Алексийцев.

«Опять загвоздка, опять комиссия, опять экспертиза - дальше, дальше, дальше. Я не знаю, когда это все закончится», - огорчился директор МУП «Пензенские бани» Виктор Хомец.

На ремонт крыши бани выделили определенную сумму. Его провели, но работы обошлись дешевле. На сэкономленные деньги намеревались отремонтировать общее парное отделение, а потом вошли во вкус и задумались, не привести ли в порядок целиком заведение, построенное в 1932 году.

«Лучше немножко подождать, но баня станет совершенно другого формата», - отметил мастер участка МУП «Пензенские бани» Сергей Журавлев.

И теперь жителям частного сектора Ахун пока никто не может сказать, когда и в каком виде заработает нужная им баня.