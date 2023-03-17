Никто не может сказать, когда начнет работать баня в Ахунах

Жители Ахун почти ежедневно приходят к бане на Конструкторской, надеясь, что она опять встретит их теплом.
Помывочную закрыли в марте 2022 года, несколько месяцев назад сделали ремонт крыши. Но парная по-прежнему не работает, и, как утверждают, в бане все стало только хуже. Ощущения, что заведение вот-вот распахнет свои двери перед посетителями, нет.
Зато есть комиссия из МУП «ОГСАГиТИ».
«Нас пригласили, чтобы оценить необходимость выполнения работ по целому комплексу, по всему зданию: пожарная безопасность, сети, вентиляция и так далее», - пояснил представитель унитарного предприятия Андрей Алексийцев.
«Опять загвоздка, опять комиссия, опять экспертиза - дальше, дальше, дальше. Я не знаю, когда это все закончится», - огорчился директор МУП «Пензенские бани» Виктор Хомец.
На ремонт крыши бани выделили определенную сумму. Его провели, но работы обошлись дешевле. На сэкономленные деньги намеревались отремонтировать общее парное отделение, а потом вошли во вкус и задумались, не привести ли в порядок целиком заведение, построенное в 1932 году.
«Лучше немножко подождать, но баня станет совершенно другого формата», - отметил мастер участка МУП «Пензенские бани» Сергей Журавлев.
И теперь жителям частного сектора Ахун пока никто не может сказать, когда и в каком виде заработает нужная им баня.
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