В Ахунах закончился ремонт муниципальной бани

19.12.2023 | 21:00

В Пензе наконец завершился ремонт муниципальной бани на улице Конструкторской в Ахунах. Об этом администрация города сообщила во вторник, 19 декабря.

Общественная помывочная закрыта с 2022 года. Тогда там восстановили кровлю: заменили стропильную систему, утеплили потолок, выложили металлочерепицу. В 2023-м капитально отремонтировали общее отделение - раздевалку, моечную, парную.

«Подрядчик выполнил заливку цементной стяжки пола, штукатурку стен, облицовку стен и пола керамической плиткой, замену дверных и оконных блоков, систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и электроснабжения», - перечислили в мэрии.

Также обновили сантехнику, настенные и потолочные светильники.

Баню планируют открыть в начале следующего года, после того как укомплектуют штат сотрудников.

Помывочная в Ахунах обслуживает жителей ГПЗ, Маяка, Барковки, Засурья, Сосновки и других микрорайонов. В марте 2022 года руководство посчитало, что здание представляет угрозу для посетителей: многие несущие конструкции пришли в негодность. Тогда баню закрыли на неопределенный срок.