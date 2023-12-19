В Ахунах закончился ремонт муниципальной бани

В Пензе наконец завершился ремонт муниципальной бани на улице Конструкторской в Ахунах. Об этом администрация города сообщила во вторник, 19 декабря.
Общественная помывочная закрыта с 2022 года. Тогда там восстановили кровлю: заменили стропильную систему, утеплили потолок, выложили металлочерепицу. В 2023-м капитально отремонтировали общее отделение - раздевалку, моечную, парную.
«Подрядчик выполнил заливку цементной стяжки пола, штукатурку стен, облицовку стен и пола керамической плиткой, замену дверных и оконных блоков, систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и электроснабжения», - перечислили в мэрии.
Также обновили сантехнику, настенные и потолочные светильники.
Баню планируют открыть в начале следующего года, после того как укомплектуют штат сотрудников.
Помывочная в Ахунах обслуживает жителей ГПЗ, Маяка, Барковки, Засурья, Сосновки и других микрорайонов. В марте 2022 года руководство посчитало, что здание представляет угрозу для посетителей: многие несущие конструкции пришли в негодность. Тогда баню закрыли на неопределенный срок.
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