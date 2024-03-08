Муниципальная баня № 4 в Ахунах готова принимать посетителей

08.03.2024 | 13:23

Пензенцы дождались открытия муниципальной бани № 4 на Конструкторской, 12а, в Ахунах. О ее готовности к посещениям сообщили в администрации города.

Принимать пензенцев будут по четвергам и пятницам с 13:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 9:00 до 20:00. По будням планируют проводить по 4 сеанса, в выходные - по 6.

«Четверг и суббота - женские дни, пятница и воскресенье - мужские», - уточнили в мэрии.

Помывочную закрыли в марте 2022-го из-за того, что находиться в ней стало небезопасно. В том же году стартовал ремонт, который завершился в середине декабря 2023-го. Там поменяли кровлю, привели в порядок парную, моечную, раздевалку.

«Подрядчик выполнил мероприятия по заливке цементной стяжки пола, штукатурке стен, облицовке керамической плиткой, замене дверных и оконных блоков, систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и электроснабжения», - рассказали в мэрии.

Также заменили сантехнику, светильники, смонтировали теплые полы и новые нагреватели. Затем был сформирован штат сотрудников. Баня открылась 7 марта.