Арбитражный суд не признал «Пензенские бани» банкротом

01.02.2024 | 09:48

Муниципальное унитарное предприятие «Пензенские бани» не подвергнется процедуре банкротства. Заявление о признании МУПа несостоятельным подало региональное управление Федеральной налоговой службы. Однако Арбитражный суд Пензенской области решил, что оно является необоснованным.

«Производство по делу о банкротстве МУП «Пензенские бани» прекращено. Работа предприятия не приостанавливалась и продолжает осуществляться в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Несколько последних лет были для «Пензенских бань» нелегкими. Еще в 2020-м предприятие задолжало 84 сотрудникам зарплату в общей сумме более 1,4 млн рублей и погасило долг только после вмешательства прокуратуры.

В ноябре 2021-го было решено реорганизовать ряд пензенских МУПов, в том числе и предоставляющий помывочные услуги. Для защиты предприятий от банкротства в бюджете зарезервировали 20 млн рублей.

В мае 2022-го стало известно, что «Пензенские бани» имеют прибыль всего лишь 8 млн рублей в год, поэтому возникла идея открыть в здании на улице Циолковского прачечную для стирки белья и спецодежды для предприятий.

Одной из главных проблем предприятия стал ремонт бани на улице Конструкторской в Ахунах. Здание было закрыто из-за невозможности эксплуатации.

В конце августа 2022-го МУП возглавил депутат городской думы Виктор Хомец, заявивший, что отремонтирует помещение в ближайшее время. Однако он проработал всего год и уволился, а баня так и не начала функционировать. Она открылась лишь в декабре 2023-го. Прибыль от ее деятельности позволит МУПу окончательно отодвинуться от пропасти банкротства.