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Общество

Как в Ахунах: в Пензе подняли вопрос ремонта бань

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После ремонта бани в Ахунах на улице Конструкторской, 12а, пензенцев интересует вопрос обновления других городских помывочных.

«Все остальные городские бани также будут отремонтированы? Почему ремонт так долго шел?», - спросил пользователь Алексей под постом в телеграм-канале городской администрации.

На вопрос ответил представитель управления капитального строительства Пензы.

«В 2024 году ремонт городских бань не запланирован», - разочаровали мужчину.

Что касается ремонта здания в Ахунах, то Алексею пояснили: все работы проходили в соответствии с графиком.

О том, что баня на Конструкторской готова принять посетителей, стало известно 8 марта.

«Подрядчик выполнил мероприятия по заливке цементной стяжки пола, штукатурке стен, облицовке керамической плиткой, замене дверных и оконных блоков, систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и электроснабжения», - рассказали в мэрии.

Также заменили сантехнику, светильники, смонтировали теплые полы и новые нагреватели. Затем был сформирован штат сотрудников.

Помывочную закрыли в марте 2022-го из-за того, что находиться в ней стало небезопасно. В том же году стартовал ремонт, о его завершении сообщили в середине декабря 2023-го. Горожане ожидали, что баня вот-вот откроется, но срок переносили.

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