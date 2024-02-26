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Общество

В Ахунах так и не заработала общественная помывочная

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Муниципальная баня на улице Конструкторской в Ахунах так и не открылась после ремонта, хотя о завершении там работ сообщалось еще в середине декабря прошлого года.

Вопрос о помывочной один из пользователей, Сергей А., задал на странице администрации Пензы во «ВКонтакте».

«Когда откроют баню № 4 по ул. Конструкторской, 12а, которую обещали открыть в конце января?» - поинтересовался мужчина.

Представитель мэрии 24 февраля дал горожанину такой ответ: «В настоящее время в здании бани завершаются ремонтные работы, формируется штат сотрудников. По информации руководства МУП «Пензенские бани», возобновление работы планируется в течение ближайших двух-трех недель».

Помывочная в Ахунах обслуживала жителей ГПЗ, Маяка, Барковки, Засурья, Сосновки и других микрорайонов. В марте 2022 года руководство посчитало, что здание представляет угрозу для посетителей: многие несущие конструкции пришли в негодность. Тогда баню закрыли на неопределенный срок.

В 2022-м там восстановили кровлю: заменили стропильную систему, утеплили потолок, выложили металлочерепицу. В 2023-м капитально отремонтировали общее отделение - раздевалку, моечную, парную.

Также подрядчик залил цементную стяжку пола, выполнил штукатурку и облицовку стен и пола керамической плиткой, замену дверей и окон, систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и электроснабжения, обновил сантехнику, настенные и потолочные светильники.

Баню планировали открыть в начале 2024 года после набора штата сотрудников.

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