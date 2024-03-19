Ахунский спор: суд встал на сторону жителей коттеджного поселка

19.03.2024 | 18:44

Железнодорожный районный суд Пензы отклонил иск прокуратуры по земельным участкам в коттеджном поселке «Ахунский бор». Об этом стало известно во вторник, 19 марта.

Надзорный орган требовал признать отсутствующим право собственности у граждан, приобретших землю. Прокурор действовал в защиту интересов Пензенской области в лице регионального министерства государственного имущества и неопределенного круга лиц.

«Иск оставлен без удовлетворения. 19 марта 2024 года оглашена резолютивная часть решения», - пояснили в пресс-службе суда.

Рассмотрение дела, связанного с поселком «Ахунский бор», началось в феврале 2023-го. С иском, основанном в том числе и на обращениях противников застройки лесной зоны, обратилась прокуратура. Цель - вернуть землю в собственность Пензенской области.

Земля находилась в ведении «Агентства ипотечного кредитования», а после банкротства этой организации некие горожане купили участок, поделили на 172 отрезка и перепродали желающим построить в Ахунах дома. Разрешение на строительство давала администрация Пензы.

В случае возвращения участков в собственность региона люди перестали бы быть собственниками и превратились бы в арендаторов.

Владельцы участков в свою очередь подали в областной суд коллективный иск о лишении Ахун статуса курорта, установленного в 2000 году.

Однако доводы истцов признали несостоятельными, поэтому в удовлетворении требований отказали. Таким образом, суд закрепил за Ахунами статус действующего регионального курорта.