Незнакомец угрожал застрелить жительницу Ахун в ее дворе

28.02.2024 | 11:13

Жительницу Снайперского проезда (Ахуны) угрожал застрелить незнакомец во дворе ее собственного дома. Мужчину нашли, и теперь будут судить.

Инцидент случился днем 3 сентября прошлого года. Пензячка была дома одна, когда услышала шум во дворе. Она вышла на улицу и увидела незнакомого мужчину.

«Он был агрессивен, возбужден, выражался нецензурной бранью в ее адрес, спросил ее фамилию, а затем достал из кармана куртки предмет, похожий на пистолет, приложил к ее голове и высказал угрозу убийством», - описала происходившее старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Пензячка в испуге оттолкнула руку нападавшего, тот выстрелил в сторону, а затем схватил женщину за волосы и снова приложил к ее виску оружие. Она сумела вырваться и спрятаться в доме, откуда вызвала полицию.

Незваный гость еще некоторое время стучал в дверь, кричал и бил окна в жилище, а затем ушел.

Полицейские нашли агрессора. Им оказался 46-летний житель Пензы.

Мужчина сообщил, что в 2013 году нашел огнестрельное оружие, изготовленное путем переделки охотничьего двуствольного ружья, и боеприпасы в нему на ул. Мичурина (Ахуны) - в стоявшей на проезжей части тележке. С тех пор пензенец держал находку у себя.

«От дачи показаний в части угрозы убийством обвиняемый отказался», - уточнила Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд. Гражданский иск потерпевшая не заявляла.