На улице Кулакова перегородили одну полосу дороги

17.03.2023 | 18:30

На улице Кулакова перегородили участок дороги. На проезжей части напротив дома № 8 появился солидных размеров котлован, а в 200 метрах от него - коммунальная техника.

«Будем производить замену водопроводного узла. Перекрыто холодное водоснабжение домов», - сообщил мастер участка Артем Богослов.

Жители окрестных домов говорят: проснулись, а воды нет - ни умыться, ни в туалет сходить. Терпят неудобства и работники предприятий, расположенных неподалеку.

«Не знаю, когда отключили, с утра уже не было. На Бакунина живу», - рассказал горожанин.

«Поглядываем - надеемся, что дадут», - пояснила сотрудница «Пензстройпроекта».

По словам представителя ресурсоснабжающей компании, дал о себе знать солидный возраст задвижек. Пришлось вскрывать проезжую часть, чтобы выполнить ремонтные работы.

После замены задвижек предстоит восстановить асфальтовое полотно. Дорога в центре города всегда оживленная, и ямы на ней совсем некстати.