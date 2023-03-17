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Общество

На улице Кулакова перегородили одну полосу дороги

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На улице Кулакова перегородили участок дороги. На проезжей части напротив дома № 8 появился солидных размеров котлован, а в 200 метрах от него - коммунальная техника.

«Будем производить замену водопроводного узла. Перекрыто холодное водоснабжение домов», - сообщил мастер участка Артем Богослов.

Жители окрестных домов говорят: проснулись, а воды нет - ни умыться, ни в туалет сходить. Терпят неудобства и работники предприятий, расположенных неподалеку.

«Не знаю, когда отключили, с утра уже не было. На Бакунина живу», - рассказал горожанин.

«Поглядываем - надеемся, что дадут», - пояснила сотрудница «Пензстройпроекта».

По словам представителя ресурсоснабжающей компании, дал о себе знать солидный возраст задвижек. Пришлось вскрывать проезжую часть, чтобы выполнить ремонтные работы.

После замены задвижек предстоит восстановить асфальтовое полотно. Дорога в центре города всегда оживленная, и ямы на ней совсем некстати.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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