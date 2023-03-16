Сетевое издание|18+|Четверг|16 мар 2023|16:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Спецпредложение от «Территории жизни»: трешка по цене двушки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Группа компаний «Территория жизни» возвращает популярные акции и предложения 2022 года. Только до конца апреля действуют специальные цены на трехкомнатные квартиры в «Доме у школы» ЖК «Арбековская застава» (11-е строение 6-го микрорайона).

В микрорайоне есть все необходимое для комфортной жизни: спортивные комплексы, библиотека, торговые центры, хорошая транспортная доступность, школа и детские сады.

«Просторную трехкомнатную квартиру сейчас можно приобрести по цене двухкомнатной и получить ключи сразу после регистрации сделки. Застройщик предлагает максимально выгодную цену - 62 тысячи рублей за квадратный метр *. Можно приобрести квартиру как в сданных, так и в строящихся домах», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

«Дом у школы» - полюбившееся многим покупателям 11-е строение в 6-м микрорайоне Арбеково. Рядом с ним есть все необходимое для комфортной жизни семьи: новая школа, детские сады, магазины, аптеки и салоны красоты, остановки общественного транспорта. На первом этаже в апреле откроется новый православный клуб раннего развития «Колокольчик». Квартиры в «Доме у школы» сдаются с предчистовой отделкой - это отличная возможность реализовать собственные дизайнерские решения.

Квартиру в сданных очередях «Дома у школы» можно также приобрести в ипотеку с субсидированием по льготной ставке **. ГК «Территория жизни» сотрудничает с крупнейшими банками и предлагает покупателям оптимальные условия. Платеж по ипотеке за трехкомнатную квартиру составит всего 16 000 рублей в месяц. Ипотечный брокер подберет для клиента максимально выгодные условия по ипотеке и оформит документы.

Также при покупке квартиры вы можете воспользоваться специальной акцией «Платим ипотеку за вас» ***. Застройщик в течение всего 2023 года выплачивает ипотечные платежи за покупателя. Максимальная выгода для клиента - 230 000 рублей.

Все, кто интересуется покупкой квартиры, могут воспользоваться действующими предложениями квартир в «Доме у школы».

Записаться на консультацию, чтобы посетить офис продаж, посмотреть готовые варианты квартир и отделки в шоурумах ГК «Территория жизни», можно по телефону 203-000. Менеджеры подробно проконсультируют по всем вопросам и подберут нужный вариант.

Для удобства клиентов офисы работают без перерыва и выходных по адресам: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), г. Пенза, ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название рекламной акции - «Трешка по цене двушки». В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (3-й и 4-й этапы строительства, введены в эксплуатацию). Количество квартир ограничено - не более 10 квартир. Стоимость квадратного метра - 62 000 рублей.

** Название рекламной акции - «Честное субсидирование от застройщика». Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - 30 лет, ставка - 4% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - 6 млн руб.

*** Название рекламной акции - «Платим ипотеку за вас», в рамках которой сумма выплат / возврата приобретателю не превышает 230 000 рублей (с учетом НДФЛ), выплаты агентом правообладателя производятся в срок до 25.12.2023. Выплата производится по договору дарения с ООО «МК».

В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (3-й и 4-й этапы строительства, введены в эксплуатацию). Количество квартир ограничено - не более 10 квартир.

Рекламная акция «Трешка по цене двушки» суммируется с акцией «Платим ипотеку за вас» или «Честное субсидирование от застройщика». Срок действия акций - с 16.03.2023 до 30.04.2023. Подробности по телефону +7(8412)203-000 и на сайте территорияжизни.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «МК».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте