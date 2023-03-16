Спецпредложение от «Территории жизни»: трешка по цене двушки

16.03.2023 | 15:32

Группа компаний «Территория жизни» возвращает популярные акции и предложения 2022 года. Только до конца апреля действуют специальные цены на трехкомнатные квартиры в «Доме у школы» ЖК «Арбековская застава» (11-е строение 6-го микрорайона).

В микрорайоне есть все необходимое для комфортной жизни: спортивные комплексы, библиотека, торговые центры, хорошая транспортная доступность, школа и детские сады.

«Просторную трехкомнатную квартиру сейчас можно приобрести по цене двухкомнатной и получить ключи сразу после регистрации сделки. Застройщик предлагает максимально выгодную цену - 62 тысячи рублей за квадратный метр *. Можно приобрести квартиру как в сданных, так и в строящихся домах», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

«Дом у школы» - полюбившееся многим покупателям 11-е строение в 6-м микрорайоне Арбеково. Рядом с ним есть все необходимое для комфортной жизни семьи: новая школа, детские сады, магазины, аптеки и салоны красоты, остановки общественного транспорта. На первом этаже в апреле откроется новый православный клуб раннего развития «Колокольчик». Квартиры в «Доме у школы» сдаются с предчистовой отделкой - это отличная возможность реализовать собственные дизайнерские решения.

Квартиру в сданных очередях «Дома у школы» можно также приобрести в ипотеку с субсидированием по льготной ставке **. ГК «Территория жизни» сотрудничает с крупнейшими банками и предлагает покупателям оптимальные условия. Платеж по ипотеке за трехкомнатную квартиру составит всего 16 000 рублей в месяц. Ипотечный брокер подберет для клиента максимально выгодные условия по ипотеке и оформит документы.

Также при покупке квартиры вы можете воспользоваться специальной акцией «Платим ипотеку за вас» ***. Застройщик в течение всего 2023 года выплачивает ипотечные платежи за покупателя. Максимальная выгода для клиента - 230 000 рублей.

Все, кто интересуется покупкой квартиры, могут воспользоваться действующими предложениями квартир в «Доме у школы».

Записаться на консультацию, чтобы посетить офис продаж, посмотреть готовые варианты квартир и отделки в шоурумах ГК «Территория жизни», можно по телефону 203-000. Менеджеры подробно проконсультируют по всем вопросам и подберут нужный вариант.

Для удобства клиентов офисы работают без перерыва и выходных по адресам: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), г. Пенза, ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название рекламной акции - «Трешка по цене двушки». В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (3-й и 4-й этапы строительства, введены в эксплуатацию). Количество квартир ограничено - не более 10 квартир. Стоимость квадратного метра - 62 000 рублей.

** Название рекламной акции - «Честное субсидирование от застройщика». Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - 30 лет, ставка - 4% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - 6 млн руб.

*** Название рекламной акции - «Платим ипотеку за вас», в рамках которой сумма выплат / возврата приобретателю не превышает 230 000 рублей (с учетом НДФЛ), выплаты агентом правообладателя производятся в срок до 25.12.2023. Выплата производится по договору дарения с ООО «МК».

В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (3-й и 4-й этапы строительства, введены в эксплуатацию). Количество квартир ограничено - не более 10 квартир.

Рекламная акция «Трешка по цене двушки» суммируется с акцией «Платим ипотеку за вас» или «Честное субсидирование от застройщика». Срок действия акций - с 16.03.2023 до 30.04.2023. Подробности по телефону +7(8412)203-000 и на сайте территорияжизни.рф.

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