Перечислены категории мужчин, которых не привлекут к сборам

16.03.2023 | 13:07

В четверг, 16 марта, на брифинге в региональном правительстве военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков ответил на вопрос о том, имеется ли указ Президента РФ о сборах.

«Есть [указ] на проведение сборов. Они проводятся ежегодно. На военные комиссариаты приходит план проведения сборов с приписным составом. Сейчас проводятся недельные сборы в Леонидовке по подготовке по военно-учетным специальностям», - уточнил он.

Он имел в виду 6-дневные сборы. Еще одни, 30-дневные, пройдут на базе филиала академии материально-технического обеспечения.

«Кто не служил, тот не привлекается на сборы! Кто закончил военную кафедру, считается, что прошел службу. На плановые сборы сегодня все призваны и находятся на местах. Сборы начались», - добавил Андрей Сурков.

Он подчеркнул: повестки на сборы будут приходить до 17-го числа, но запланированное количество уже набрано, поэтому те, что будут вручены 16 марта, аннулируют.