Стало известно, кого призовут на военные сборы

02.03.2024 | 10:24

В пятницу, 1 марта, Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2024 году».

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

«В соответствии с федеральными законами «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе» постановляю призвать в 2024 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в составе Вооруженных сил Российской Федерации, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», - говорится в нем.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал «Парламентской газете», что сборы никак не связаны со специальной военной операцией.

«Это плановое и регулярное мероприятие. И связано оно не со специальной военной операцией, а с оценкой общего состояния вооруженных сил и подготовкой общего - еще раз специально подчеркну: общего! - резерва. Сборы проводятся ежегодно. Чуть позже Генеральный штаб определит, какое количество людей нужно будет на них призвать», - пояснил депутат.

Военные сборы резервистов проводятся в России каждый год. Запас формируется из отслуживших призывников, из выпускников военных образовательных учреждений, а также из тех, кто проходил альтернативную службу или был освобожден от армии. Также в запасе находятся женщины, имеющие военно-учетную специальность, например медики.

Также на сборы призывают граждан, которые после срочной службы заключили с Минобороны РФ контракт о зачислении в мобилизационный резерв.

Рядовых и сержантов могут призывать до 50 лет, младших и старших офицеров - до 60 и 65 соответственно, а высших (маршалов, генералов и адмиралов) - до 70. Женщины, имеющие офицерское звание, состоят в запасе до 50 лет, остальные - до 45.

Освобождению от военных сборов подлежат те, у кого есть бронь от организаций на период мобилизации, сотрудники Росгвардии и МЧС, педагоги и студенты. Также не призывают многодетных родителей, лиц с непогашенной судимостью или подпадающих под ограничения для срочной службы (например, заботящихся о престарелых или несовершеннолетних родственниках).