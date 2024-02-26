Для пензенских 10-классников проведут 5-дневные сборы

В Пензенской области для десятиклассников и учащихся колледжей проведут 5-дневные учебные сборы в рамках военно-патриотического воспитания молодежи.
Допризывная подготовка несовершеннолетних запланирована на период с 11 марта по 30 декабря на базе училища олимпийского резерва.
Министерству физической культуры и спорта поручено предоставить помещения и площадки училища, обеспечить проживание и питание участников сборов.
Военному комиссариату Пензенской области рекомендовано оказать организационную и техническую поддержку при проведении мероприятий.
Финансирование будет осуществляться за счет средств регионального бюджета, говорится в распоряжении, подписанном председателем областного правительства Николаем Симоновым 22 февраля.
По данным портала госзакупок, многофункциональный центр к 26 февраля оформил 4 лота в рамках подготовки к сборам на общую сумму 2 млн 302 тысячи рублей:
- на 980 000 рублей: 2 страйкбольных пулемета ПКМ по 85 000 и 18 страйкбольных автоматов со складным прикладом по 45 000;
- на 880 000 рублей: 200 камуфляжных костюмов по 4 000 и 100 кепок по 800;
- на 252 000 рублей: квадрокоптер за 122 000 и очки DJI за 130 000;
- на 190 000 рублей: 20 макетов винтовки СВД с оптикой.
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