Для пензенских 10-классников проведут 5-дневные сборы

26.02.2024 | 15:05

В Пензенской области для десятиклассников и учащихся колледжей проведут 5-дневные учебные сборы в рамках военно-патриотического воспитания молодежи.

Допризывная подготовка несовершеннолетних запланирована на период с 11 марта по 30 декабря на базе училища олимпийского резерва.

Министерству физической культуры и спорта поручено предоставить помещения и площадки училища, обеспечить проживание и питание участников сборов.

Военному комиссариату Пензенской области рекомендовано оказать организационную и техническую поддержку при проведении мероприятий.

Финансирование будет осуществляться за счет средств регионального бюджета, говорится в распоряжении, подписанном председателем областного правительства Николаем Симоновым 22 февраля.

По данным портала госзакупок, многофункциональный центр к 26 февраля оформил 4 лота в рамках подготовки к сборам на общую сумму 2 млн 302 тысячи рублей:

- на 980 000 рублей: 2 страйкбольных пулемета ПКМ по 85 000 и 18 страйкбольных автоматов со складным прикладом по 45 000;

- на 880 000 рублей: 200 камуфляжных костюмов по 4 000 и 100 кепок по 800;

- на 252 000 рублей: квадрокоптер за 122 000 и очки DJI за 130 000;

- на 190 000 рублей: 20 макетов винтовки СВД с оптикой.