Сетевое издание|18+|Понедельник|26 фев 2024|16:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Для пензенских 10-классников проведут 5-дневные сборы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области для десятиклассников и учащихся колледжей проведут 5-дневные учебные сборы в рамках военно-патриотического воспитания молодежи.

Допризывная подготовка несовершеннолетних запланирована на период с 11 марта по 30 декабря на базе училища олимпийского резерва.

Министерству физической культуры и спорта поручено предоставить помещения и площадки училища, обеспечить проживание и питание участников сборов.

Военному комиссариату Пензенской области рекомендовано оказать организационную и техническую поддержку при проведении мероприятий.

Финансирование будет осуществляться за счет средств регионального бюджета, говорится в распоряжении, подписанном председателем областного правительства Николаем Симоновым 22 февраля.

По данным портала госзакупок, многофункциональный центр к 26 февраля оформил 4 лота в рамках подготовки к сборам на общую сумму 2 млн 302 тысячи рублей:

- на 980 000 рублей: 2 страйкбольных пулемета ПКМ по 85 000 и 18 страйкбольных автоматов со складным прикладом по 45 000;

- на 880 000 рублей: 200 камуфляжных костюмов по 4 000 и 100 кепок по 800;

- на 252 000 рублей: квадрокоптер за 122 000 и очки DJI за 130 000;

- на 190 000 рублей: 20 макетов винтовки СВД с оптикой.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте