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Общество

Военком области рассказал, куда направят пензенских срочников

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В Пензенской области проходит осенний призыв. Планируется, что ряды ВС РФ пополнят более 1 000 жителей региона.

По словам главного военного комиссара области Андрея Суркова, большая часть молодых мужчин по здоровью подходит для службы в армии. 20-25% пензенцев считаются негодными для призыва.

По словам Суркова, тех, кто станет срочниками в осенний призыв, в зону СВО не отправят.

«В специальной военной операции участвуют только служащие по контракту, мобилизованные и добровольцы», - заявил Андрей Сурков в интервью телеканалу «Россия 24. Пенза».

Срочники из Пензенской области отправятся на службу в части по всей России, кроме имеющих право отдавать долг Родине рядом с домом.

«Остальные равномерно распределяются по Российской Федерации, но основная часть идет в Центральный военный округ, потому что у нас есть непосредственное подчинение. И лучшие кадры отбираются в сухопутные войска Центрального военного округа», - пояснил Сурков.

Около 15 человек должны направиться в Президентский полк (воинская часть, в настоящее время входящая в состав ФСО РФ, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля. - Прим. ред.).

Он добавил, что пензенские призывники хорошо исполняют свой долг и почти каждый возвращается с письмом от командира части с благодарностью.

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