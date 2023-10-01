В Пензенской области стартовал осенний призыв в армию

01.10.2023 | 10:24

В воскресенье, 1 октября, в Пензенской области начался осенний призыв в ВС РФ. Он продлится до 31 декабря.

Пензенцам будут приходить бумажные повестки, однако в тестовом режиме запланирована и рассылка электронных.

По словам военного комиссара Пензенской области Андрея Суркова, всего на службу планируют отправить более 1 000 жителей региона в возрасте от 18 до 27 лет.

Ранее разъяснялись тонкости осеннего призыва - 2023. Пока правила сохраняются прежними, однако увеличился штраф за неявку по повестке без уважительной причины до 10 000-30 000 рублей.

Электронные повестки теперь приравнены к бумажным, но если призывник не получил документ в бумажном виде и проигнорировал в электронном, то наказания за это не последует.

Известно, что в регионе в этом году изменяли норму весеннего призыва. Вместо 2 000 в армию запланировали отправить 1 300 граждан.