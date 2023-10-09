Некоторые кузнечане приходят в военкомат с матерями

09.10.2023 | 21:19

В понедельник, 9 октября, на оперативном совещании в Кузнецке обсудили ход осенней призывной кампании в городе.

«Плотно занимаемся с военкоматом по осеннему призыву. Пока по вызову нормальный отклик от наших потенциальных защитников», - отметил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

На прошлом совещании он заявлял, что на заседаниях призывной комиссии будет присутствовать лично.

«Конечно, некоторые приходят в армию с мамами: впереди - мама, сзади - дите. Может, она за него и служить пошла бы, если бы такая возможность была. Тут уже вопрос воспитания», - поделился увиденным Златогорский.

Ранее он подчеркивал, что беготня не красит мужчину. «Всем, кто активно скрывается, пора появиться перед глазами военкома, дабы не появляться перед глазами следователя. Все, кто будет скрываться, пообщаются со следователем либо всю жизнь будут сидеть в чулане, прятаться», - предупреждал глава города.