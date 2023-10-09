Сетевое издание|18+|Понедельник|9 окт 2023|21:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Некоторые кузнечане приходят в военкомат с матерями

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 9 октября, на оперативном совещании в Кузнецке обсудили ход осенней призывной кампании в городе.

«Плотно занимаемся с военкоматом по осеннему призыву. Пока по вызову нормальный отклик от наших потенциальных защитников», - отметил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

На прошлом совещании он заявлял, что на заседаниях призывной комиссии будет присутствовать лично.

«Конечно, некоторые приходят в армию с мамами: впереди - мама, сзади - дите. Может, она за него и служить пошла бы, если бы такая возможность была. Тут уже вопрос воспитания», - поделился увиденным Златогорский.

Ранее он подчеркивал, что беготня не красит мужчину. «Всем, кто активно скрывается, пора появиться перед глазами военкома, дабы не появляться перед глазами следователя. Все, кто будет скрываться, пообщаются со следователем либо всю жизнь будут сидеть в чулане, прятаться», - предупреждал глава города.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте