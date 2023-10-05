Частные клиники обяжут передавать сведения о пациентах в военкоматы

05.10.2023 | 09:15

Сведения о гражданах для формирования Единого реестра призывников будут передавать в военкоматы не только образовательные организации через Рособрнадзор, но и налоговая служба, территориальные органы МВД и медицинские организации, в том числе частные клиники.

Для Рособрнадзора Правительство России уже выпустило соответствующее постановление. Отныне он будет собирать и передавать сведения о школьниках и студентах для воинского учета.

«Это нужно для того, чтобы человека лишний раз не дергать, чтобы он не думал, идти ему в военкомат или не идти, и если идти, то какие с собой брать документы. Скажем, закончил он девять классов, поступил в профессиональное образовательное учреждение - данные о смене его статуса автоматически уйдут в реестр. И военкомат, формируя план очередной призывной кампании, будет уже четко знать, что он призыву не подлежит. Или наоборот, соответственно», - рассказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В ближайшее время аналогичные правительственные постановления должны получить налоговая, Минздрав (и медицинские организации в целом, в том числе частные клиники), территориальные органы МВД, регистрирующие по месту жительства, и компании-работодатели (государственные и частные).

Запуск Единого реестра призывников намечен на первую половину 2025 года.

«Работа ведется, и ведется достаточно активно. Если будет получаться и в 2024 году мы ударно поработаем, возможно, удастся запустить реестр и раньше. Но я бы все-таки рассчитывал на то, что в полном объеме он заработает в соответствии с планом, то есть не раньше 2025-го», - добавил Андрей Картаполов.