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Общество

Оператор билайн рассказал о популярности звонков по Wi-Fi

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Жители Пензенской области все больше используют возможности технологии VoWiFi, которая позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi-сети. По данным билайна, за последний квартал 2022 года общее количество минут разговоров через Wi-Fi у клиентов оператора выросло на 20%, а число активных пользователей увеличилось на 12%.

Технология VoWiFi (Voice over Wi-Fi) * заработала на сети билайна в Пензенской области в июле прошлого года. Ключевое преимущество технологии - это возможность пользоваться голосовой связью даже в тех местах, где сотовый сигнал может оказаться нестабильным. Такое случается в подвальных и цокольных помещениях, на последних этажах высоток, а также в зданиях, конструкция которых затрудняет доступность сигнала.

Кроме того, технология позволяет отправлять и получать СМС или всплывающее уведомление даже при слабом сигнале - это может быть важно, если требуется, например, подтвердить покупку в интернет-магазине или банковскую операцию.

Стоит отметить, что дополнительные платежи за подключение VoWiFi не взимаются. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы, поэтому расходуется пакет минут тарифа. C помощью VoWiFi клиенты билайна могут пользоваться СМС и совершать или принимать голосовые звонки по домашнему тарифу из любой точки России или мира, что помогает сократить расходы на роуминг.

Для активации технологии нужно включить функцию вызовов по Wi-Fi в настройках смартфона. Он должен быть подключен к Wi-Fi-сети с доступом в интернет и поддерживать VoWiFi. Также рекомендуется обновить сим-карту, если она была куплена до 2016 года. **

Технология уже доступна более чем на 250 моделях мобильных устройств. Список смартфонов с поддержкой VoWiFi и подробную информацию можно посмотреть на сайте.

«За прошедшие пару месяцев технология VoWiFi вызвала большой отклик у жителей области. Мы видим, что наши клиенты активно пользуются этим сервисом: например, только в декабре 2022 года общее количество проговоренных минут по VoWiFi превысило 1,3 млн. Это весомые цифры, хорошо демонстрирующие, что пензенцы высоко оценили преимущества технологии, а также простоту и удобство ее подключения», - подчеркнул директор Пензенского отделения билайн Андрей Сурин.

В целом в России билайн запустил VoWiFi уже в 44 регионах. По итогам 2022 года технологией пользуются более 600 тысяч клиентов.

* VoWiFi - голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется при наличии актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Следует проверять используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее - на beeline.ru.

** Если сим-карта была выпущена до 2016 года и после этого не менялась, то, скорее всего, она не работает в сети 4G(LTE). Поменять СИМ-карту можно в любом офисе билайна.

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Источник — фото freepik.com
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