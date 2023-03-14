В Пензе студентам напомнили о смерти от наркотиков

14.03.2023 | 17:03

В Пензе полицейские и общественники в рамках общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» встретились со студентами одного из местных вузов и рассказали им об опасностях, связанных с наркотиками.

Заместитель главврача областной наркологической больницы Роман Цуканов довел до молодых людей информацию о медицинских и социальных последствиях употребления наркотиков.

«Оно приводит к полному разрушению организма, социальной дезадаптации либо дальнейшей смерти», - подчеркнул Роман Цуканов.

Полицейские рассказали студентам об административной и уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, привели примеры из жизни молодых людей, решивших заработать на торговле, и ответили на вопросы аудитории.

Первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» проходит на территории области в период с 13 по 24 марта, уточнили в пресс-службе регионального УМВД.