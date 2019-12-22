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Глас народа | Пензенский водитель снял на камеру «долину смерти» в Терновке

22.12.2019|10:18
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Пензенский водитель решил рассказать всему городу о «долине смерти» в Терновке. Пост об изрешеченной ямами обледенелой дороге он разместил в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» утром в воскресенье, 22 декабря.

Мужчина снял на камеру телефона вид из окна своей «Нивы». На записи они с другом едут по улице Озерной в сторону Терновского и повествуют о тяготах автомобилистов.

«5-й микрорайон Терновки. Вот так мы живем. Обращались в приемную губернатора, никаких положительных ответов нам не дали. Вот так мы на «Ниве» пробираемся три раза в день, платим налоги бешеные не знай за что. У легковых машин тут бампера отлетают. Дети со школы дойти не могут пешком, потому что тонут здесь. Вот лужа примерно сантиметров 40, колеса тонут полностью», - рассказали друзья.

По словам водителя, отрезок улицы Озерной до ее пересечения с Мясницкой не ремонтировали «тысячу лет», в порядок приводили только участок от дома № 150 на Терновского.

«Вот этот кусочек сделали, а дальше долина смерти. И год назад здесь было болото, все тонули, бамперов оставили штук 20-30», - пожаловались пензенцы.

«Я думал, в Пензе нет таких дорог!», «Глаза боятся, «Нива» едет», «Во дворах везде беда с дорогами», «На Рябова заехай», «На Байдукова я вчера последний раз в своей жизни поехал, там вообще...» - прокомментировали пост пользователи соцсети.

Видео Алексея Егорова.

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Гость|22.12.2019 11:05|

Ждём комментарии губернатора,мэра города и всех ответственных на ЖКХ города... И таких участков по городу и области огромное количество,но каждый год ремонтируют проспект Строителей,вокруг памятника Воину победителю и улицу Кирова.

Гость|22.12.2019 11:14|

Нормальная улица, для проживающих там терпилойдах.

Гость|22.12.2019 11:15|

губернатор чай пьёт..

Гость|22.12.2019 11:15|

Да идите вы все в БАНЮ.С УВАЖЕНИЕМ ВАШ ГУБЕРНАТОР.

Гость|22.12.2019 11:17|

Зато карабли будут плавать как утята-ЛЕПОТА!

Гость|22.12.2019 11:23|

penzainform.ru писал(a):

5-й микрорайон Терновки. Вот так мы живем. Вот так мы на «Ниве» пробираемся три раза в день, платим налоги бешеные не знай за что.
Гость писал(a):
Ждём комментарии губернатора,мэра города и всех ответственных на ЖКХ города...
Это село Засечное, а не город. Вы за это комуналку платите пониженную, как в селе.

Обращайтесь в свой сельсовет и в Кондоль, а не к мэру!!

Гость|22.12.2019 11:26|

Но губер и за село отвечает,на то он и губер.

Гость|22.12.2019 11:27|

это да, с этим никто не спорит

Гость|22.12.2019 11:35|

Люди Вы посмотрите что Иван сделал с отличными остановками заменил на кошмар.

Гость|22.12.2019 11:41|

Не мычите быдло,вас туда никто насильно не заселял!

Гость|22.12.2019 11:45|

Пердун-саша ты чтоль?

Гость|22.12.2019 12:00|

Тротуар около 15 дома по улице Кулакова - каждый день тысячи человек рискуют споткнуться и сломать себе что-нибудь. И это в самом центре города.

Имя: Гость
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