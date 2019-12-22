22.12.2019 | 10:18

Пензенский водитель решил рассказать всему городу о «долине смерти» в Терновке. Пост об изрешеченной ямами обледенелой дороге он разместил в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» утром в воскресенье, 22 декабря.

Мужчина снял на камеру телефона вид из окна своей «Нивы». На записи они с другом едут по улице Озерной в сторону Терновского и повествуют о тяготах автомобилистов.

«5-й микрорайон Терновки. Вот так мы живем. Обращались в приемную губернатора, никаких положительных ответов нам не дали. Вот так мы на «Ниве» пробираемся три раза в день, платим налоги бешеные не знай за что. У легковых машин тут бампера отлетают. Дети со школы дойти не могут пешком, потому что тонут здесь. Вот лужа примерно сантиметров 40, колеса тонут полностью», - рассказали друзья.

По словам водителя, отрезок улицы Озерной до ее пересечения с Мясницкой не ремонтировали «тысячу лет», в порядок приводили только участок от дома № 150 на Терновского.

«Вот этот кусочек сделали, а дальше долина смерти. И год назад здесь было болото, все тонули, бамперов оставили штук 20-30», - пожаловались пензенцы.

«Я думал, в Пензе нет таких дорог!», «Глаза боятся, «Нива» едет», «Во дворах везде беда с дорогами», «На Рябова заехай», «На Байдукова я вчера последний раз в своей жизни поехал, там вообще...» - прокомментировали пост пользователи соцсети.

Видео Алексея Егорова.