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Общество

Сердобчане опасаются разгула стихии и просят взорвать лед на реке

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Утром во вторник, 14 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратились несколько жителей Сердобска.

Они напомнили ситуацию 2018 года, когда в районе из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. В ту весну было подтоплено 957 домов, затоплен 131 дом в двух населенных пунктах (1 916 человек). По мнению местных жителей, это произошло из-за того, что на плотине не были подняты шлюзы и образовался затор.

В начале апреля 2022 года ситуация также была сложной. Сердоба перелилась через плотину, из-за разлива реки был введен режим повышенной готовности в трех населенных пунктах: Сердобске, а также селах Пригородном и Куракино.

Теперь опасная ситуация может повториться.

«Сейчас вновь стоит лед в селе Куракино и возле сердобской плотины. Хотелось бы знать, будут ли его взрывать или, как в прошлые годы, нам нужно готовиться к тому, что вода войдет в наши дома?» - спрашивают сердобчане.

Видеозапись, присланная в редакцию, сделана с моста в селе Куракино. Судя по ней, река по всей ширине перегорожена льдинами, мешающими воде свободно проходить по руслу.

В понедельник, 13 марта, жителям Городищенского района потребовалась помощь спасателей. Как сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре, сотрудники ПСЧ-52 выезжали в село Архангельское для откачки воды из жилых домов и очистки моста.

Сердобчане просят как можно скорее ликвидировать ледяной затор возле плотины. Чтобы и у них не сложилась аналогичная ситуация.

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Источник — видео и фото № 1 Елены Юрьевой, фото № 2, 3, 4 pozhar.pnzreg.ru
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