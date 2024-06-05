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Криминал

В Сердобске заведующая детсадом забирала премии у сотрудников

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В Сердобске вынесли приговор заведующей детским садом, которая выписывала премии подчиненным, чтобы потом забрать у них деньги.

С апреля 2018 по март 2019 года женщина изготавливала и подписывала приказы о стимулирующих выплатах для педагогического состава.

«В том числе о выплате учителю-логопеду премии за наставничество, которое фактически не осуществлялось. Та перечислила ее на банковскую карту заведующей», - сообщили в Сердобском городском суде.

Известны еще два подобных эпизода. Сумма ущерба составила 30 000 рублей.

Во всех случаях полученные деньги заведующая тратила по своему усмотрению.

При назначении наказания было учтено, что подсудимая полностью возместила ущерб, принесла извинения и помогла детям, оказавшимся в трудной ситуации. Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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