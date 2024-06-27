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Из жизни

В Сердобске оштрафовали мужчину, оскорбившего Президента РФ

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38-летний сердобчанин позволил себе нецензурные высказывания в адрес главы государства и получил штраф за неуважение к власти.

Неприличные выражения мужчина разместил на своей странице в социальной сети, где они стали доступны для всеобщего обозрения.

«Публикация содержала негативную оценку личностных качеств действующего руководителя страны, его личности в целом. Также в информации содержалось неуважение к обществу и власти», - описали пост горожанина в пресс-службе Сердобского суда.

На мужчину возбудили дело об административном нарушении.

Суд признал его виновными и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

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