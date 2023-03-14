Путевка в лагерь: стало известно, когда можно будет встать в очередь

14.03.2023 | 13:37

В Пензе изменили дату, с которой стартует работа портала leto58.ru, где горожане записывают своих детей в летние лагеря.

Площадка должна была открыться 13 марта, но этого не случилось.

«Почему не работает сайт leto58.ru? На сайте написано, что по техническим причинам сайт закрыт. Сейчас все родители будут регистрировать своих детей в лагеря. Неужели так и дождемся, что в лагерь пройдем в самую последнюю очередь? Хочу в этом году отдать детей впервые, но уже сталкиваюсь с такими халатным отношением», - пожаловалась пользовательница Ирина Д. на странице губернатора во «ВКонтакте».

В администрации Пензы отметили, что летняя оздоровительная кампания 2023 года в городе пока не началась, регистрация заявителей и постановка в очередь на получение льготных путевок с частичной родительской платой еще не стартовали, в связи с чем портал отключен.

«Запуск сайта leto58.ru будет осуществлен ориентировочно 16 марта 2023 года, регистрация личных кабинетов станет возможна с 20 марта, постановка в очередь - с 10 апреля», - говорится в ответе.

С даты постановки в электронную очередь в личном кабинете будет доступна кнопка «Встать в очередь», нажав на которую пользователь получает электронный талон на посещение районной администрации для подачи документов на льготную путевку. Выбрать лагерь и смену можно непосредственно при посещении администрации из имеющихся в наличии.

В прежние годы сайт начинал работать 1 марта. С этого дня можно было создать личный кабинет и внести данные ребенка. Электронная очередь появлялась примерно через месяц, а сами путевки выдавали в мае.